Губернатор Херсонской области разъяснил причину разрушения Каховской ГЭС украинской армией

По мнению Владимира Сальдо, ВСУ надо было разрушить плотину как транспортный узел, поэтому они и били по ней в одну точку на протяжении длительного времени.

Глава региона напомнил, что по конструкциям плотины пролегали различные пути: железнодорожные и автомобильные. Благодаря шлюзовым конструкциям по Днепру можно было пропускать корабли, из Каховского водохранилища в нижнюю часть реки. Поэтому украинская армия задалась целью – прервать логистику у российских подразделений, разрушив дамбу. Рассказ Сальдо привели в своем материале РИА Новости.

«Задание было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом», - указал он.

Именно поэтому по дамбе постоянно била артиллерия, по ней же наносились ракетные удары. В итоге 6 июня плотина не выдержала попаданий в одну и ту же точку. Ее прорвало, после чего накопленные запасы воды хлынули вниз. Сальдо назвал разрушение ГЭС величайшим экологическим преступлением киевского режима.