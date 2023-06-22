Губернатор Херсонской области заявил об экологической катастрофе в низовьях Днепра

Она начинается даже несмотря на то, что река уже вернулась в свои берега. Это происходит из-за большого количества останков рыбы и животных на месте затопления.

Вода, которая хлынула на прибрежные территории из-за разрушения заслонок гидроэлектростанции, вынесла множество рыбы. После обмеления эта рыба осталась на суше. Там же находятся туши утонувших животных. Птицы начали разносить по окрестностям заснувшую рыбу. Все это разлагается и постепенно отравляет почву. Подпочвенные воды выносят это снова в Днепр, а он сам – в Черное море. Токсичные вещества в итоге движутся в направлении Одессы, и даже дальше, в сторону Румынии и Болгарии.

«По сути, нижняя часть Днепра находится в состоянии экокатастрофы», - резюмировал Владимир Сальдо в радиоэфире канала «Таврия».

Он добавил, что местные службы стараются держать ситуацию под контролем. Они непрерывно мониторят обстановку, вовремя реагируя на все угрозы.