Губернатор Клычков: украинский дрон атаковал электростанцию в Орловской области

Два беспилотника вражеских войск были сбиты ночью в Орловской области, проинформировал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Андрей Клычков.

С его слов, по предварительным данным, пострадавших не зафиксировано. Однако из-за атаки БПЛА повреждена электростанция в Глазуновском районе области.

«Друзья, сегодня ночью были сбиты два вражеских БПЛА на территории Глазуновского района. Пострадавших нет, однако есть повреждения на местной электростанции», — говорится в сообщении.

Клычков сообщил, что оперативные службы занимаются в настоящее время устранением последствий вражеской атаки с воздуха, на месте происшествия работают полицейские.