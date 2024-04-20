Губернатор Малков: ПВО и РЭБ подавили над Рязанской областью вражеские БПЛА

Ранее сообщалось, что в течение нынешней ночи украинские дроны были замечены в небе над Смоленской, Калужской, Воронежской, Тульской областями. Все они были сбиты ПВО, однако некоторые все же смогли при падении повредить некоторые инфраструктурные объекты.

Под утро субботы, 20 апреля, российские боевые расчеты ПВО и РЭБ подавили беспилотники над Рязанской областью, сообщил в соцсетях губернатор региона Павел Малков.

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области подавлены БПЛА», — написал он.

Малков добавил, согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Точное количество выведенных из строя и сбитых украинских дронов не сообщается.

Напомним, с 5 апреля украинские военные активизировали свои атаки на Запорожскую АЭС. К настоящему времени станция подверглась нападению дроныов-камикадзе. Украинские БПЛА угодили в купол шестого энергоблока. Также были обстреляны грузовой порт, столовая и единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Только по счастливой случайности серьезных последствий удалось избежать.