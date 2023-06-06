Губернатор Сальдо: разрушение Каховской ГЭС не помешает российской армии защитить левобережье
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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что ВСУ решили разрушить Каховскую ГЭС, чтобы отвлечь внимание от неудач в контрнаступлении.
«Разрушение Каховской ГЭС привело к стоку по Днепру большого, но не критичного объема воды, это не помешает силам РФ защитить левобережье», – заявил глава региона.
По словам Сальдо, удастся избежать и эвакуации большого числа жителей. Ранее сообщалось, что в зону подтопления могут попасть 14 населенных пунктов, находящихся в контролируемой Россией части Херсонской области.
Врио губернатора сообщил, что вдоль побережья смыты сельхозполя.