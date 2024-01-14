Губернатор Санкт-Петербурга сообщил об общих туалетах для девочек и мальчиков в украинских школах

По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, российские военные замечали «гендерно-нейтральные туалеты» в украинских школах. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что это три помещения: туалеты для девочек, туалеты для мальчиков и общие туалеты для мальчиков и девочек.

По мнению Беглова, после этого не следует объяснять, какие ценности отстаивают наши военнослужащие в зоне СВО.

Также он сообщил, что побывал в больнице, где находятся на лечении военные.