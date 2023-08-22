Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в небе

Стало известно, почему в Севастополе слышали громкие звуки взрывов. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем официальном канале вечером вторника, 22 августа.

По его данным, звуки взрывов не связаны ни с какой атакой. На данный момент до 23 часов вторника в севастопольской бухте проводились учебные стрельбы флота.

Сейчас обстановка в городе Севастополе спокойная. Другие подробности уточняются.