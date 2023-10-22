Губернатор Севастополя опроверг информацию о взрывах в городе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал информацию о взрывах в городе «ложью укропабликов».

Сегодня в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога. Силы ПВО находились в полной боевой готовности, однако их участие не потребовалось.

Сообщения о работе ПВО Развожаев назвал способом вражеских каналов держать жителей города в напряжении.

Еще до объявления воздушной тревоги губернатор предупреждал о задымлении в Севастопольской бухте. Это способ маскировки, используемый военными и безопасный для гражданского населения.