Губернатор Севастополя опроверг информацию о взрывах в городе
Фото: [©Михаил Метцель/РИА Новости]
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал информацию о взрывах в городе «ложью укропабликов».
Сегодня в Севастополе дважды объявлялась воздушная тревога. Силы ПВО находились в полной боевой готовности, однако их участие не потребовалось.
Сообщения о работе ПВО Развожаев назвал способом вражеских каналов держать жителей города в напряжении.
Еще до объявления воздушной тревоги губернатор предупреждал о задымлении в Севастопольской бухте. Это способ маскировки, используемый военными и безопасный для гражданского населения.