Губернатор Севастополя Развожаев пояснил, почему жителям нельзя выходить на улицу в новогоднюю ночь

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, жителям города не стоит выходить на улицу в новогоднюю ночь без особой необходимости. Об этом он сообщил в своем аккаунте в одной из соцсетей.

Он добавил, что это связано с необходимостью избежать ЧП на фоне угроз со стороны ВСУ.

По мнению главы Севастополя, стоит также помнить о запрете на использование пиротехники, исключением являются только хлопушки и бенгальские огни.

Он предупредил, что фейерверк в небе создает ложную цель для системы ПВО.