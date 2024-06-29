Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о воздушной тревоге в регионе, работает ПВО

Власти Севастополя сообщили о срабатывании в городе систем ПВО. Как написал в своем аккаунте в соцсетях губернатор Михаил Развожаев, объявлена ракетная опасность.

По его словам, все экстренные службы Севастополя приведены в состояние полной боевой готовности. Местным жителям рекомендовано оставаться дома, не выходить на улицы и спуститься в укрытие.

«В Севастополе работает ПВО, все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Развожаев.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.