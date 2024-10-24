Губернатор Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников

На всей территории Курской области, включая приграничные с Украиной территории, объявлена опасность атаки вражеских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Он призвал жителей спуститься в укрытия или по возможности оставаться дома, не подходить к окнам и не выходить на улицу.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал Смирнов.

Ранее сообщалось, что в Севастополе боевые расчеты ПВО на значительном отдалении от берега над акваторией Черного моря ликвидировали в небе одну украинскую ракету. А перед этим губернатор Михаил Развожаев объявил ракетную опасность, все городские экстренные службы были приведены в состояние полной готовности.