Развожаев: ВС РФ уничтожили вражескую ракету над акваторией Черного моря

Боевые расчеты ПВО на значительном отдалении от берега Севастополя над акваторией Черного моря ликвидировали в небе одну украинскую ракету. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.

Напомним, на всей территории Севастополя в ночь на четверг, 24 октября, была объявлена ракетная опасность. А все городские экстренные службы приведены в состояние полной готовности.

«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе в ходе ликвидации ракеты не пострадали» — написал Развожаев.

Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне ракетной опасности в Севастополе.