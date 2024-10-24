Развожаев: ВС РФ уничтожили вражескую ракету над акваторией Черного моря
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Боевые расчеты ПВО на значительном отдалении от берега Севастополя над акваторией Черного моря ликвидировали в небе одну украинскую ракету. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Михаил Развожаев.
Напомним, на всей территории Севастополя в ночь на четверг, 24 октября, была объявлена ракетная опасность. А все городские экстренные службы приведены в состояние полной готовности.
«По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе в ходе ликвидации ракеты не пострадали» — написал Развожаев.
Ранее сообщалось, что движение по Крымскому мосту перекрыли на фоне ракетной опасности в Севастополе.