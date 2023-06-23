Губернатор Старовойт сообщил о сбитом над Курском беспилотнике

Система противовоздушной обороны оперативно засекла вражеский дрон и отреагировала на него.

Роман Старовойт рассказал об успехе российских зенитчиков в своем микроблоге. Он также поблагодарил их за успешно проделанную работу.

«Над Курском нашей системой ПВО был сбит беспилотник», - написал он.

Глава региона также попросил всех местных жителей не трогать обломки неизвестного происхождения при их обнаружении. Ими могут оказаться части неприятельского беспилотного летательного аппарата. Он призвал сообщать о таких находках в экстренные службы.