Губернатор Воробьев: Четыре разноуровневых пешеходных перехода откроют в Подмосковье до конца года

Глава Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что правительство стараются делать все, чтобы жителям здесь было максимально комфортно и удобно. В том числе активно развивают дорожную инфраструктуру, так до конца года в регионе откроют 4 разноуровневых пешеходных перехода.

«Все крытые пешеходные переходы оборудованы лифтами, что особенно важно для маломобильных жителей и мам с колясками. До конца года введем 4 разноуровневых — в Ленинском, Серпухове, Раменском, а также в Люберцах — им уже пользуются люди, сейчас завершаем установку лифтов. Еще один переход недавно открыли в Реутове», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Переход, который соединит основную часть Серпухова с микрорайоном имени Ногина введут уже в конце ноября. Пропускная способность составит 1,6 тыс. человек в час. В ближайшее время люди также смогут пользоваться надземным переходом через ж/д около станции Удельная в Раменском, который связывает улицу Интернациональная и Южный проспект.

Также в ноябре откроют разноуровневый пешеходный переход в Видном вблизи станции Расторгуево. Он соединит улицы Донбасскую и Вокзальную. Перемены почувствуют более 20 тысяч человек. Пропускная способность перехода будет составлять до 2 тысяч человек в час.

Еще один долгожданный объект в Люберцах, которым уже пользуются люди, связывает между собой улицы Ленина и Карла Либкнехта в районе ул. Новая и 1-й проезд Михельсона. Он обеспечивает безопасный и комфортный переход через ж/д пути для порядка 130 тыс. жителей близлежащих районов. В ближайшее время для удобства жителей там закончат устанавливать лифты.

Накануне губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская областная станция скорой медицинской помощи получила шестнадцать новых машин скорой помощи от Минпромторга России, на линию они выйдут уже на следующей неделе.