«Гул над Киришами». В небе над Ленобластью сбито более 20 дронов

Расчеты противовоздушной обороны пресекли масштабную атаку с воздуха в небе над Ленинградской областью.

По официальным данным, опубликованным 26 марта, было уничтожено свыше двадцати беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Вооруженным силам Украины. Эту информацию подтвердил глава региона Александр Дрозденко.

«Уничтожено над Ленобластью более 20 БПЛА», — написал губернатор в мессенджере MAX.

Как уточняется в оперативной сводке, боевая работа ведется в небе над Киришским районом, где отражается нападение. Кроме того, Александр Дрозденко добавил, что в результате инцидента зафиксированы повреждения объектов промышленной зоны.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на 25 марта в порту Усть-Луга в Ленобласти произошло возгорание из-за атаки БПЛА.