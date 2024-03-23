ГУР Украины отрицает свою причастность к теракту в подмосковном «Крокусе»

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Черняк отреагировал на бойню, которую устроили неизвестные в здании красногорского «Крокус Сити холл». Комментарий украинского ведомства передает РИА Новости .

Причастность к страшному теракту в Красногорске отрицал глава офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Вслед за ним опровержение подготовили и в ГУР Украины.

«Украина непричастна к этому теракту», — ответили информационному агентству Черняк.

Причастность или не причастность, вероятно, установят позже. СК России возбудил уголовное дело по факту теракта в «Крокус Сити холл», в результате которого погибли 40 человек, а еще более 100 пострадали.

Нападавшими могла быть группа мужчин с автоматами и масками. Преступников разыскивают.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья рассказал про помощь людям на месте ЧП.