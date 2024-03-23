Губернатор Подмосковья: часть раненых при теракте госпитализировали в больницы столицы, часть — в учреждения области

Губернатор Воробьев

Фото: [t.me/vorobiev_live]

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях сообщил об итогах заседания оперативного штаба, который был создан в связи с терактом в Crocus City Hall.

«Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть — в учреждения здрава Московской области — в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный», - рассказал глава региона.

Он отметил, что все действия координируются с правоохранительным блоком.

Воробьев призвал жителей, чьи близкие пострадали или недоступны, обратиться на горячую линию 122-0.

«Буду информировать при поступлении новых данных», - заключил он.

Ранее губернатор сообщил, что в результате теракта погибли сорок человек.

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