Губернатор Подмосковья: часть раненых при теракте госпитализировали в больницы столицы, часть — в учреждения области
Фото: [t.me/vorobiev_live]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих социальных сетях сообщил об итогах заседания оперативного штаба, который был создан в связи с терактом в Crocus City Hall.
«Занимаемся сверкой данных по пострадавшим, в ближайшее время опубликуем списки. Часть людей госпитализированы в больницы Москвы, часть — в учреждения здрава Московской области — в Красногорск, Химки, Одинцово и Долгопрудный», - рассказал глава региона.
Он отметил, что все действия координируются с правоохранительным блоком.
Воробьев призвал жителей, чьи близкие пострадали или недоступны, обратиться на горячую линию 122-0.
«Буду информировать при поступлении новых данных», - заключил он.
Ранее губернатор сообщил, что в результате теракта погибли сорок человек.