Гусев: после атаки 10 БПЛА ВСУ загорелось промышленное предприятие под Воронежем

Безопасность

Фото: [соцсети]

Украинские боевики вечером в воскресенье, 27 октября, предприняли массированную атаку территории Воронежской области. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, российские боевые расчеты ПВО и средства РЭБ своевременно выявили в небе и подавили около 10 дронов ВСУ, однако один беспилотник упал на одно из промышленных предприятий региона, после чего там начался пожар.

«Всего в районах Воронежской области силами ПВО и средствами РЭБ сбито и подавлено около 10 БПЛА. Повреждения зафиксированы еще на одном промышленном предприятии. Там упавший БПЛА вызвал возгорание на одном из объектов. Оперативные службы находятся на месте, — указал Гусев.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил губернатор Воронежской области. Сейчас пожарные пытаются локализовать возгорание. На месте работают региональные экстренные службы.

Министерство обороны РФ данную информацию пока не комментировало.

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