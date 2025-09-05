Густой столб дыма заметили над территорией башен Москва-Сити

Густой дым замечен над башнями Москва-Сити в столице. Об этом стало известно из открытых источников в интернете.

В нескольких метрах от московских высоток произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории стройки возле ТЦ «Аффимол», и хотя площадь возгорания пока невелика, наблюдается сильное задымление. Пожарные еще не прибыли на место происшествия, и с огнем своими силами пытается справиться оператор экскаватора, как сообщил телеграм-канал Baza.

По данным открытых источников, с которыми ознакомилось интернет-издание «Подмосковье сегодня», также стихия распространилась на два павильона с цветами, расположенными ближе к Киевскому вокзалу. Кадрами с места происшествия делятся очевидцы в соцсетях.

Ранее в Сочи жильцы вызвали пожарных из-за проектора с огнем на окне.