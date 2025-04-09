Гуцул потребовала сделать открытым заседание суда по вопросу продления ее ареста

Молдавская прокуратура хочет продлить арест Евгении Гуцул, главы Гагаузской автономии. Политик настаивает, чтобы заседание суда, который станет рассматривать этот вопрос, было открытым для всех. Об этом рассказал ТАСС.

В Кишиневе 9 апреля проходит суд, на котором будут рассматривать продление ареста Гуцул еще на 20 суток. Срок ее помещения под стражу истекает 14 апреля.

«Я настаиваю на том, чтобы заседание было открытым. Мне нечего скрывать, и я хочу, чтобы люди знали правду», — указала политик журналистам перед заседанием.

О повестке суда рассказал депутат молдавского парламента Вадим Фотеску. По его словам, такие действия являются незаконными, так как прокуратура не может требовать ужесточения ранее назначенного ареста.

Ранее о действиях суда высказался адвокат Гуцул Сергей Морару. Он сообщил, что апелляция по поводу ареста была отклонена судьями под давлением властей. По его мнению, решение, которым руководствовались правоохранители, было политически мотивированным.