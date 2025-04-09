Евгения Гуцул заявила о масштабном давлении на оппозицию со стороны правящей партии

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что правящая партия Молдавии оказывает масштабное давление на оппозицию, обвиняя власти в стремлении подавить инакомыслие и автономию региона. Об этом пишет РИА Новости.

Глава региона Евгения Гуцул обвинила правящую партию «Действие и солидарность» в систематическом и целенаправленном давлении на оппозиционные силы. По ее словам, давление усилилось после победы на выборах и связано с тем, что взгляды оппозиции резко расходятся с политикой Кишинева.

Гуцул подчеркнула, что вместо решения социальных и экономических проблем власти заняты преследованием инакомыслящих. Она расценивает это как попытку ослабить влияние Гагаузии и лишить регион права на собственную позицию. По ее мнению, силовое доминирование центра стало очевидным: органы правопорядка, суды и прокуратура задействованы в борьбе не с коррупцией, а с теми, кто отстаивает альтернативный путь развития страны.

Евгения Гуцул оказалась в центре громкого дела — ее обвинили в нарушениях при финансировании избирательной кампании и связях с запрещенной партией. С 25 марта она находится под арестом, а в начале апреля переведена под домашний. На фоне давления она обратилась за поддержкой к лидерам России и Турции, заявив, что действия против нее являются частью масштабной кампании по уничтожению особого статуса автономии.

На улицы вышли сторонники Гуцул, заявившие о недопустимости давления на волю региона. Сама глава Гагаузии считает, что борьба за демократию и автономию только началась и будет продолжена, несмотря на усилия центральной власти.

Ранее Гуцул потребовала сделать открытым заседание суда по вопросу продления ее ареста.