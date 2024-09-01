Хакеры атаковали авиадиспетчерскую службу Германии

Немецкая аэронавигационная служба (DFS), расположенная в Лангене недалеко от Франкфурта-на-Майне, подверглась хакерской атаке, сообщает Bild.

«Наши офисные коммуникации были взломаны, и в настоящее время мы принимаем меры защиты», — сказал представитель DFS.

Воздушное сообщение не пострадало и продолжается в штатном режиме, заявили в компании. При этом пока неизвестно, удалось ли хакерам получить доступ к данным. В DFS пытаются свести к минимуму последствия атаки.

Ранее сообщалось, что после задержания в Париже Павла Дурова «рухнули» государственные сайты Франции из-за хакерской атаки.