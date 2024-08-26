Государственные сайты Франции «рухнули» из-за хакерской атаки

Вероятно, это связано с задержанием Павла Дурова, как сообщило ТАСС, ссылаясь на французскую газету Le Parisien.

После задержания основателя популярного мессенджера Telegram сразу несколько государственных сайтов Франции подверглись массированным кибератакам, о чем также пишут местные СМИ.

По ударом злоумышленников оказались несколько важных интернет-ресурсов: сайт Национального агентства безопасности медикаментов и медицинской продукции, государственный сайт и др. В воскресенье они были недоступны для пользователей из-за мощных DDoS-атак. Сейчас доступ восстановлен лишь к части из них.

Французское издание утверждает, что атаки организовали группы хакеров, поддерживающие Павла Дурова. Эксперт по кибербезопасности Клеман Доминго предполагает, что в ближайшее время подобные инциденты могут повториться.

Ранее «Злые русские хакеры» обнародовали данные более трех тысяч наемников ВСУ.