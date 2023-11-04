Хакеры атаковали сайты международной выставки «Россия»
Фото: [©Кирилл Зыков/РИА Новости]
Сайты международной выставки «Россия», которая открывается сегодня на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что атака ведется со стороны Незалежной и других западных государств. Она осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети.
Открытие уникальной выставки-форума приурочили к Дню народного единства.
Она будет работать до середины апреля.
На выставке представлены научные и промышленные достижения каждого субъекта РФ.