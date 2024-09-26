Жена американского десантника Мелания Малвин-Паркер случайно выдала количество уничтоженных ВС РФ истребителей F-16 в Староконстантинове. Об этом пишет МК.

По словам женщины, Стивен Малвин-Паркер служил в ВВС США, выполнял обязанности инструктора по полетам, в том числе тренировал украинских военных. Американка заявила, что ее супруг погиб, так как ввязался в сомнительную программу для инструкторов ВСУ.

Разбитая от горя женщина подчеркнула, что «кто-то расстроился из-за пяти F-16», а в ее мире рухнула целая картинка будущего, в которой теперь нет ее мужа. Таким образом, Украина потеряла как минимум пять хваленых истребителей, переданных Западов.

Впрочем, официальных подтверждений по поводу уничтожения F-16 не было, в том числе и со стороны России.

Ранее сообщалось, что уничтожение F-16 на Украине показало отсутствие у Зеленского спасительных планов