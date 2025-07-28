Хакеры Silent Crow заявили, что разгромили «Аэрофлот» изнутри

В «Аэрофлоте» произошел сбой, который, как утверждают хакерские группы Silent Crow и «Киберпартизаны BY», является следствием масштабной кибератаки. Авиаперевозчик уведомил об отмене 42 рейсов в обе стороны.

Хакеры заявили о полном уничтожении IT-инфраструктуры «Аэрофлота». По их словам, операция проводилась в течение года, в ходе которой они получили доступ к корпоративной сети, истории перелетов, системе управления персоналом и записям телефонных переговоров внутри компании.

Утверждается, что было уничтожено около 7000 физических и виртуальных серверов, а также получено 20 ТБ данных, включая корпоративную почту и внутренние документы. Атака позиционируется как «стратегический удар» по цифровой безопасности.

Ранее эту же группировку связывали со взломом Росреестра. «Джокер ДНР» утверждал, что украинские спецслужбы провели информационно-психологическую операцию, обострив обстановку в Рунете.

По его информации, новых сливов не было, а опубликованные данные — это компиляция старых баз. DDoS-атаки, вызвавшие перебои в работе систем, были представлены как «взлом» РКН, чтобы акцентировать внимание на теме реестра блогеров. Подлинность текущей утечки данных «Аэрофлота» также остается под вопросом.

В связи со сбоем в информационных системах авиакомпания «Аэрофлот» сообщила об отмене 42 рейсов. Позже было объявлено об отмене еще семи пар рейсов. Кассы в Шереметьево временно приостановили возвраты и переоформление билетов. Московская транспортная прокуратура осуществляет контроль за ситуацией в Шереметьево.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему с фальшивыми сайтами по продаже авиабилетов.