Мошенники придумали новую схему с фальшивыми сайтами по продаже авиабилетов

Граждане России последнее время часто сталкиваются с мошенниками, которые создают поддельные сайты для продажи авиабилетов, внешне похожие на официальные. Об этом в разговоре с RT поведал Антон Немкин, депутат Государственной думы и член комитета по информационной политике.

По словам источника, создание такого поддельного сайта не занимает много времени. Для этого используются готовые шаблоны, логотипы известных авиакомпаний и фальшивые формы бронирования. Люди оплачивают билеты, но потом понимают, что ни билетов, ни денег, да и самого сайта уже нет, — пояснил Немкин.

«Обман чаще всего вскрывается в самый последний момент — уже в аэропорту, где выясняется, что в базе авиакомпании бронь не зарегистрирована. К этому времени мошенники уже успевают исчезнуть, удалив сайт или изменив его адрес», — предупредил парламентарий.

Он считает, что в рамках цифровой стратегии необходимо уделить особое внимание противодействию фишинговым атакам и мошенничеству с использованием поддельных доменов. Уже сейчас ведется активная работа в этом направлении совместно с Роскомнадзором и правоохранителями.

«Уже сейчас блокируются десятки фейковых сайтов ежедневно, но мошенники находят новые способы обмана — и здесь без цифровой грамотности самих граждан не обойтись», — пояснил Немкин.

Парламентарий посоветовал не переходить по подозрительным ссылкам, особенно если они пришли в сообщениях мессенджеров или пабликов.

Ранее были названы самые популярные способы обмана в период сезона отпусков.