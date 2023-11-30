ХАМАС и Израиль продлили гуманитарную паузу

Палестинское движение ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) договорились о продлении гуманитарного перемирия. Об этом говорится в заявлениях движения и израильских военных.

Четверг станет седьмым днем перемирия.

В заявлении ЦАХАЛ говорится, что продление гуманитарной паузы стало возможным благодаря усилиям посредников.

Продление перемирия было под угрозой. Ранее ХАМАС заявляло, что Израиль отказался согласовать список из семи заложников, которых палестинское движение готово обменять. В ХАМАС призвали своих боевиков быть готовыми к возобновлению активных боевых действий.