ХАМАС: отключение связи в Газе говорит о намерении Израиля совершить преступления вдали от глаз СМИ

Безопасность

Фото: [соцсети]

Отключение связи и интернета в секторе Газа и усиление бомбардировок предупреждают о намерении Израиля совершить новые преступления вдали от глаз прессы, говорится в заявлении ХАМАС.

Палестинское движение возложило полную ответственность за «серию отвратительных массовых убийств» на Израиль, Вашингтон и западные столицы.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в секторе Газа полностью прекратили работу связь и интернет. Одновременно Израиль начал массированный обстрел палестинского анклава.

Бригадный генерал Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил, что сухопутные войска расширяют «свою наземную деятельность».

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