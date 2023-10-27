ХАМАС: отключение связи в Газе говорит о намерении Израиля совершить преступления вдали от глаз СМИ
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Отключение связи и интернета в секторе Газа и усиление бомбардировок предупреждают о намерении Израиля совершить новые преступления вдали от глаз прессы, говорится в заявлении ХАМАС.
Палестинское движение возложило полную ответственность за «серию отвратительных массовых убийств» на Израиль, Вашингтон и западные столицы.
Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что в секторе Газа полностью прекратили работу связь и интернет. Одновременно Израиль начал массированный обстрел палестинского анклава.
Бригадный генерал Армии обороны Израиля Даниэль Хагари объявил, что сухопутные войска расширяют «свою наземную деятельность».