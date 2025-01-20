ХАМАС заявил о готовности соблюдать мирное соглашение с Израилем

Палестинская организация ХАМАС заявила о своем намерении соблюдать условия перемирия в Газе, однако выразила готовность к любым непредвиденным обстоятельствам, о чем сообщил член Политбюро движения Мухаммад Наззал по данным турецкого государственного агентства Anadolu.

Он отметил, что в случае, если Биньямин Нетаньяху предпримет действия, угрожающие соглашению, ХАМАС будет готов к любым последствиям и готовится к возможным военным действиям со стороны Израиля.

В то же время Наззал подчеркнул, что движение соблюдает режим прекращения огня, пока в Газе наблюдается спокойствие. Наззал также отметил, что Турция внимательно следила за ходом переговоров, добавив, что она оказала значительное влияние на достигнутый результат.

Израиль и ХАМАС, при посредничестве Катара, Египта и США, пришли к соглашению о прекращении огня с 19 января на срок 42 дня и выразили намерение окончательно остановить конфликты, которые за 15 месяцев привели к гибели 46 тыс. палестинцев и около полутора тыс. израильтян, а также затронули Ливан и Йемен и вызвали обмен ударами между Израилем и Ираном.

Ранее сообщалось, что ХАМАС освободил трех заложниц, похищенных во время вторжения в Израиль.