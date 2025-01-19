ХАМАС освободил трех заложниц, похищенных во время вторжения в Израиль

Палестинское военизированное движение ХАМАС освободило трех израильских заложниц, похищенных в ходе вторжения в Израиль 7 октября 2023 года. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что информацию об освобождении девушек подтвердил Международный комитет Красного Креста. Заложниц передадут представителям Красного Креста в рамках соглашения между ЦАХА и ХАМАС о прекращении огня.

Как пишет Baza, домой спустя 1,5 года вернуться Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. По данным источника, автомобиль с девушками окружила толпа на площади Сарая в Газе, из-за чего боевикам ХАМАС пришлось отгонять собравшихся.

В рамках соглашения Израиль должен выпустить из своих тюрем 90 палестинских заключенных. Освободить их необходимо в ближайшие часы. Кроме того, важным условием этой договоренности является отступление израильских военных к границам сектора Газа.

Перемирие вступило в силу 19 января и будет длиться 42 дня. В рамках первого этапа сделки предполагается освобождение 33 израильских заложников. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США.

Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что израильские военные начали покидать Рафах на юге Газы.