ХАМАС заявил о выполнении всех своих целей в Израиле и готовности к переговорам

Цели военной операции, которую начало исламистское движение, уже выполнены, поэтому оно готово начать диалог с Тель-Авивом.

Об этом сообщил один из членов политбюро данного движения Муса Абу-Марзук.

«Мы выполнили наши цели. Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу», - указал он во время интервью, которое дал телеканалу Al-Jazeera.

Одновременно Аль-Марзук назвал очень достойной позицию России по начавшемуся конфликту. По его мнению, Москве удалось не дать Соединенным Штатам и Израилю продавить собственную резолюцию по поводу Ближнего Востока в Организации Объединенных Наций.