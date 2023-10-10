ХАМАС заявил о выполнении всех своих целей в Израиле и готовности к переговорам
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Цели военной операции, которую начало исламистское движение, уже выполнены, поэтому оно готово начать диалог с Тель-Авивом.
Об этом сообщил один из членов политбюро данного движения Муса Абу-Марзук.
«Мы выполнили наши цели. Мы открыты к любым обсуждениям и политическому диалогу», - указал он во время интервью, которое дал телеканалу Al-Jazeera.
Одновременно Аль-Марзук назвал очень достойной позицию России по начавшемуся конфликту. По его мнению, Москве удалось не дать Соединенным Штатам и Израилю продавить собственную резолюцию по поводу Ближнего Востока в Организации Объединенных Наций.