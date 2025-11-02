Сотрудники территориального центра комплектования мобилизовали единственного механика по лифтам на все Прилуки в Черниговской области на севере Украины, сообщил ТАСС со ссылкой на издание «Страна».

По информации украинского издания, теперь в городе работает несколько лифтов. По мнению украинцев, они находятся в плохом техническом состоянии. Пользоваться лифтами стоит осторожно — риск поломки высокий. Многие горожане сообщают, что лифты в их домах больше не работают.

Телеграм-канал украинского издания периодически публикует информацию о насильственной мобилизации, которая проходит в разных городах Украины. Мужчин призывного возраста принудительно забирают на автобусах, после чего направляют для выполнения боевых задач в зону СВО. Например, в Одессе сотрудник ТЦК сбил велосипедиста и силой затащил в автобус.

Украинский депутат рассказал, что избежать отправки в зону СВО можно, если человек заплатит до $8 тыс. Если гражданин не смог решить вопрос незаконным способом по пути в военкомат, то сумма увеличится до $20 тыс. Видео интервью опубликовано в телеграм-канале интернет-газеты «Страна».

Ранее сообщалось, что украинский неонацист предложил превратить ВСУ в «Армию Бога» и завоевать Китай.