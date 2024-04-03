ЦРУ США посылало России предупреждение о возможных терактах в России, в том числе особенно выделяло атаку конкретно на «Крокус». Об этом заявил американский журналист Сеймур Херш и его анонимные источники, передает РИА Новости .

По словам Херша, Россия якобы получила от ЦРУ Америки список из возможных мест совершения теракта в стране, выделив особенно массовые мероприятия. Одно из них было с пометкой «срочно». Журналист утверждает, что это было как раз про красногорский «Крокус». Его выбрали только из-за того, что это место вмещает тысячи людей.

Также разведка сообщала российской стороне о том, что теракт может произойти в марте. Само предупреждение Америка послала России еще за две недели то атаки на комплекс.

При этом РИА Новости в компетентном ведомстве России сообщали, что информацию о предупреждении именно на «Крокус Сити Холл» никто не получал. Все это не соответствует действительности.

Напомним, что жертвами теракта в Красногорске стали 144 человека. Более 300 человек числятся пострадавшими. Эта террористическая атака 22 марта стала одной из самых крупных в истории современной России.

Ранее сообщалось, что во Франции отреклись от причастности Киева к теракту в Подмосковье.