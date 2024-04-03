Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в ходе разговора с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу ответил, что Париж не получал никаких доказательств о причастности Украины к теракту в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

Теракт 22 марта унес более 130 жизней. Хотя исполнителей уже задержали, заказчиков и организаторов остается лишь установить. Как оказалось, многие следы ведут на Украину, но Запад упорно отрицает эту версию. О вопросе недавно высказались во Франции, где якобы не в курсе о зловещих планах Киева.

«Он (Лекорню — прим. ред.) подтвердил, что Франция не располагает никакой информацией, которая позволит установить связь между этим терактом и Украиной», — сообщили в коммюнике минобороны Франции.

Отметим, что министр обороны Франции сообщил это своему российскому коллеге Сергею Шойгу в ходе телефонного разговора. Пока известно, что Париж осуждает теракт в Красногорске, однако не собирается обвинять в этом Украину без получения веских доказательств.

Ранее сообщалось, что кризис на Украине организовал действующий президент США Джо Байден.