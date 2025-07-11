Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с Инфо24 заявил о систематическом применении ВСУ запрещенных химических веществ против гражданского населения России. Он объяснил, почему противник идет на такие шаги.

Последние данные из Курской области подтверждают использование снарядов с хлором, доставляемых с помощью FPV-дронов. По словам Дандыкина, это не спонтанные действия, а продуманная стратегия, основанные на идеологической ненависти ко всему русскому. Эксперт напомнил о серии аналогичных инцидентов с применением фосфора и иприта, а также о планах Киева по созданию «грязной бомбы».

Особую тревогу вызывает инцидент 14 февраля на Чернобыльской АЭС, где украинские силы атаковали защитное сооружение над разрушенным энергоблоком. Хотя специалисты МАГАТЭ не обнаружили серьезных повреждений, этот случай также показал готовность ВСУ к радикальным методам ведения войны.

Дандыкин отметил, что российские специалисты во главе с покойным генерал-лейтенантом Игорем Кирилловым неоднократно предупреждали международное сообщество об этих угрозах, однако реакции со стороны ООН и других организаций не последовало. Запад игнорирует нарушения Киева.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области обнаружили следы ядовитого вещества.