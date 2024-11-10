Химик Дорохов пояснил опасность паров незамерзайки

По словам химика Андрея Дорохова, незамерзающие жидкости на метаноле, нередко продающиеся вдоль дорог, могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что подобные незамерзайки, часто изготовленные самодельным методом, содержат метиловый спирт, который может быть опасен в случае, если машина негерметична, поскольку пары метанола могут проникать в салон, вызывая серьезное отравление.

По мнению эксперта, имеющиеся в продаже в магазинах незамерзайки содержат изопропиловый спирт. Они безопаснее, но пахнут хуже. Поэтому многие предпочитают метанольные незамерзайки, однако постоянное вдыхание его паров может привести к серьезному отравлению.

Ранее сообщалось, что работу цеха по производству незамерзайки с метанолом пресекли в Подмосковье.