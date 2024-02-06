Работу цеха по производству «незамерзайки» с метанолом пресекли в Подмосковье

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте сильнодействующих веществ. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Удалось установить, что в одном из автосервисов, расположенных в деревне Васькино в городском округе Чехов, продается «незамерзайка», содержащая, предположительно, метанол, который является ядовитым и запрещен для использования. При проведении закупки данная информация подтвердилась.

Уже после сотрудники полиции выявили цех по производству данной опасной незамерзающей жидкости на территории бывшего коровника в Тульской области. При обследовании помещений цеха оперативники обнаружили полуавтоматическую линию по розливу «незамерзайки», более шестидесяти тонн спиртосодержащей жидкости, а также около пяти тысяч канистр с уже готовой продукцией. В момент появления сотрудников полиции на производстве находилось пять человек.

Данный цех успел проработать около трех месяцев, руководил производственным процессом сорокаоднолетний житель Климовска, а технологическим — тридцативосьмилетний житель Подольска. Разливали продукцию под заказ, а затем реализовывали на территориях соседних регионов, в том числе в Московской области. В настоящее время деятельность цеха полностью прекращена.

Ранее стало известно, что преследовавший жительницу Подмосковья мужчина стал фигурантом четырех уголовных дел.