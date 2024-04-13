Химик Васильев назвал кислоту, которой обливает женщин маньяк в Монино

В Монино маньяк обливает женщин кислотой. Он совершил уже три нападения за последние три дня. У пострадавших диагностированы серьезные ожоги лица и конечностей. По их показаниям, маньяк подходит к жертве молча и просто выплескивает в лицо кислоту. Химик Николай Васильев пояснил, что это за кислота. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, при оценке внешних признаков поражений кислота является серной, поскольку одежда разъедена. Так, азотная кислота способна изменить цвет красителя и также повредить одежду, но сильных следов не будет, под воздействием соляной кислоты цвет ткани также может измениться, однако не до дыр.

Эксперт добавил, что на серную кислоту указывают и признаки воздействия на кожу. Однако нельзя исключать, что могли быть использованы десятки и сотни иных веществ, которые были смешаны.

По его мнению, при попадании на кожу серной кислоты следует сразу же ее смыть как можно большим объемом воды. Также важно настоять, чтобы скорая помощь везла в институт Склифосовского, поскольку только там имеются специалисты, которые окажут самую квалифицированную помощь.