Для тех украинских солдат, которые убивали мирных жителей в селе Русское Поречное в Курской области, надо устраивать новый Нюрнберг. Так считает временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. Свой призыв он разместил в телеграм-канале.

По мнению Хинштейна, украинские нацисты являются продолжателями дела гитлеровцев. Они стали точно такими же зверьми, и по этой причине их стоит подвергнуть самому суровому наказанию.

«Во время войны немцы разворачивали концлагеря, закидывали гранатами подвалы с мирными, пытали людей. Страшно, что сегодня это повторяется на нашей земле», — указал он.

По его мнению, для всех причастных в зверствах украинских военных необходимо организовать новый Нюрнбергский процесс. Он добавил, что глубоко соболезнует всем, кто потерял своих близких. Хинштейн подчеркнул, что правительство Курской области обязательно окажет всю необходимую помощь родственникам убитых и поможет провести похороны.

Ранее уже сообщалось, что украинский военный, попавший в плен, признался в зверствах ВСУ в селе Русское Поречное. Им и его четырьмя сослуживцами было убито трое женщин и 11 мужчин. Преступники также сначала изнасиловали, а потом убили еще восемь женщин. Личности всех злоумышленников уже установлены.