Осенью прошлого года пятеро украинских военнослужащих убили 22 человека из числа мирного населения в селе Русское Поречное, которое находится в Курской области. Об этом сообщила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета. Ее слова привело РИА Новости.

Украинские солдаты на протяжении двух месяцев совершали преступления в селе Русское Поречное. Они застрелили трех женщин и 11 мужчин. Помимо этого, ими было изнасиловано восемь женщин, каждая из них была после этого убита. Об этом рассказал украинский военный, который попал в плен. По его утверждению, в злодеяниях замешаны пятеро военнослужащих. Их личности уже установлены.

«Установлена причастность ряда украинских военнослужащих из 92-й отдельной штурмовой бригады. Они подозреваются в совершении террористического акта, изнасилований и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц», — указала Петренко.

Пленный при этом заявил, что ему и его сослуживцам перед входом в село командованием был отдан приказ зачистить населенный пункт от мирных жителей.

Ранее другой украинский пленный дал советы своим сослуживцам. Он рекомендовал не оказывать сопротивления ВС РФ, а сразу сдаваться. Украинцам не стоит бояться попадания в плен, поскольку все истории о якобы жестоком обращении с пленными в России — выдумка пропаганды Украины.