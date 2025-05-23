Хинштейн сообщил, что раненного при атаке дрона Волобуева экстренно доставили в Москву

Николая Волобуева, руководителя Беловского района Курской области, экстренно доставили в Москву для лечения ранений, полученных им во время удара украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Александр Хинштейн, глава региона.

По словам врио губернатора, Волобуева срочно доставили в Москву, в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии. Сам Хинштейн встретил его в этом медицинском учреждении вместе с главой Министерства здравоохранения РФ Михаилом Мурашко.

«Врачи сразу направили раненого на обследование: сделали КТ, сейчас готовят к операции. Далее предстоит реабилитация, которую первое время он будет проходить здесь — в ведущем федеральном центре», — указал он.

Хинштейн добавил, что врачи диагностировали у Волобуева минно-взрывную травму, перелом костей таза, а также руки. По его словам, раненый старается хорошо держаться и переживает, что будет надолго оторван от работы, так как ему придется длительное время провести в больнице.

Ранее сообщалось, что четверо детей получили ранения при атаке ВСУ на Запорожскую область. Возраст пострадавших — десять, девять, восемь лет и один год. Девушка 1990 года рождения при этом же ударе погибла. Дети в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь.