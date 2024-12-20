Хинштейн уточнил число погибших при обстреле Рыльска

В Рыльске Курской области в результате ракетного удара со стороны ВСУ предварительно погибли шесть людей, включая одного ребенка, сообщил Александр Хинштейн, временно исполняющий обязанности губернатора.

По словам Хинштейна, в пятницу, 20 декабря, около 15:30 украинские силы нанесли масштабный ракетный удар по Рыльску. Системы ПВО России перехватили несколько ракет, выпущенных с установки РСЗО HIMARS в ходе атаки украинских войск на данный населенный пункт.

В результате обстрела были повреждены здания Дома культуры, спортивно-оздоровительного комплекса, педагогического колледжа, школы и пожарной части.

Следственный комитет России инициировал уголовное дело по факту трагического инцидента, квалифицировав его как теракт. Хинштейн отметил, что украинские силы продолжают осуществлять попытки ракетных атак на территорию Курской области.

Ранее сообщалось, что при ракетном обстреле Рыльска погибли пять человек, еще 26 пострадали.