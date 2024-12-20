Появились данные о погибших и пострадавших при обстреле Рыльска ракетами ATACMS

Количество жертв обстрела Рыльска со стороны вооруженных сил Украины возросло до пяти, а пострадавших теперь насчитывается 26. Одна из погибших была поражена осколками кассетного снаряда рядом с домом культуры, еще одна — у здания автовокзала. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Мирная жительница Рыльска погибла в ходе массированного обстрела, проведенного ВСУ с использованием ракет ATACMS. В момент атаки она находилась у ДК, где ее настиг вражеский снаряд.

В ДК в тот день проходили подготовки к новогодним праздникам, и здание было повреждено, несколько человек получили травмы, находясь внутри — у них контузии и ранения от осколков стекла.

Ранее сообщалось, что не менее 15 мирных жителей Рыльска пострадали в результате обстрела. Известно также о пожаре в здании педагогического училища, повреждении дома культуры, физкультурно-оздоровительного комплекса, школы № 7, пожарной части и нескольких частных домов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем телеграм-канале подтвердил, что украинские вооруженные формирования обстреляли Рыльск, подчеркнув, что ВСУ сознательно выбирают целями мирные объекты.

Он сообщил о своем вылете из Москвы в регион. Также в район происшествия направились исполняющий обязанности главы правительства и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Рыльску ракетами ATACMS с кассетной боевой частью.