Хирург Умнов назвал способы определения качества водки по бутылке и цвету огня

По словам врача-хирурга Александра Умнова, качественная водка горит голубым пламенем, является прозрачной, в ней отсутствуют пузырьки воздуха и она не замерзает при температуре до -20 С. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что при покупке следует внимательно осматривать бутылку алкогольного напитка.

Медик также отметил, что у колпачка должно иметься предохранительное кольцо, а этикетка должна быть прикреплена пятью линиями к бутылке.

Умнов пояснил, что также в телефоне можно установить специальные приложения, которые позволят определить производителя, лицензию через QR-код.