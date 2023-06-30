Хирург Умнов назвал способы определения качества водки по бутылке и цвету огня
Фото: [©Илья Наймушин/РИА Новости]
По словам врача-хирурга Александра Умнова, качественная водка горит голубым пламенем, является прозрачной, в ней отсутствуют пузырьки воздуха и она не замерзает при температуре до -20 С. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что при покупке следует внимательно осматривать бутылку алкогольного напитка.
Медик также отметил, что у колпачка должно иметься предохранительное кольцо, а этикетка должна быть прикреплена пятью линиями к бутылке.
Умнов пояснил, что также в телефоне можно установить специальные приложения, которые позволят определить производителя, лицензию через QR-код.