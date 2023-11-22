«Хорошая сделка для США»: в Госдепе рассчитывают установить контроль над Черным морем

В публикации отмечается, что США уже давно рассматривают Черное море как свою важную геополитическую цель. Черное море связывает Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком, а также является источником углеводородов. Одной из задач США является полное отключение Европы от поставок российских энергоносителей.

Представитель Госдепа Джеймс О’Брайен охарактеризовал геополитические цели США в регионе как «невероятно захватывающие». При этом, по его словам, украинский конфликт может быть «хорошей сделкой для США», так как основные издержки несут украинцы.