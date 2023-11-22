«Хорошая сделка для США»: в Госдепе рассчитывают установить контроль над Черным морем
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Госдеп США хочет использовать конфликт на Украине для установления американского контроля над черноморским регионом, пишет Responsible Statecraft.
В публикации отмечается, что США уже давно рассматривают Черное море как свою важную геополитическую цель. Черное море связывает Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком, а также является источником углеводородов. Одной из задач США является полное отключение Европы от поставок российских энергоносителей.
Представитель Госдепа Джеймс О’Брайен охарактеризовал геополитические цели США в регионе как «невероятно захватывающие». При этом, по его словам, украинский конфликт может быть «хорошей сделкой для США», так как основные издержки несут украинцы.
«Но без ответа остается один важный вопрос. Как долго американские руководители будут считать этот вооруженный конфликт «хорошей сделкой для Америки»? Украина несет огромные потери, а конца боевым действиям не видно», – интересуется автор статьи.