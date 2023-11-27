Хороший социальный пакет, льготы, стимулирующие программы доступны заключившим контракт в Балашихе

Поддержка со стороны общества и государства служит сильнейшей мотивацией к принятию решения встать на защиту Родины. Член Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Марина Шевченко сама является женой офицера и не понаслышке знает, что такое военная жизнь и жизнь семей военнослужащих.

Ей не раз доводилось встречаться и беседовать с семьями, где мужья, отцы, сыновья, братья служат по контракту в зоне специальной военной операции. Она убеждена, что люди, которые без колебаний готовы выполнить свой воинский долг перед Родиной, достойны величайшего уважения. И государство обязано поддержать их боевой дух морально и материально.

Шевченко отметила, что сегодня на законодательном уровне для военнослужащих предусмотрен хороший социальный пакет, действуют льготы, разработаны стимулирующие программы, в том числе по обеспечению жильем. Статус ветерана боевых действий дает право на федеральные и региональные меры поддержки.

На сегодняшний день в Подмосковье в областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе обратились почти 8 тысяч человек. Из них почти 6 тысяч человек заключили контракт.

Получить дополнительную информацию о работе Центра подготовки контрактников в Балашихе можно по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте и в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.