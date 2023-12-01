Хотел подрезать, но придавило столбом: подробности ДТП с автобусом и курьером на велосипеде в Мытищах
В подмосковных Мытищах курьер на велосипеде неудачно подрезал автобус
Фото: [Соцсети]
В городском округе Мытищи произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и курьера на электровелосипеде.
Как сообщает сетевое издание «Сергиевские вести», накануне вечером курьер решил подрезать автобус. Водитель транспортного средства, чтобы избежать трагедии, применил экстренное маневрирование — съехал на обочину. Однако автобус врезался в столб, который упал на курьера.
В «Мострансавто» подчеркнули, что благодаря реакции водителя автобуса удалось избежать серьезного столкновения и травм для всех участников дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что в ДТП в Рузском округе погиб известный тренер по велоспорту Геннадий Горунов.