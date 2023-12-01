Хотел подрезать, но придавило столбом: подробности ДТП с автобусом и курьером на велосипеде в Мытищах

В городском округе Мытищи произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и курьера на электровелосипеде.

Как сообщает сетевое издание «Сергиевские вести», накануне вечером курьер решил подрезать автобус. Водитель транспортного средства, чтобы избежать трагедии, применил экстренное маневрирование — съехал на обочину. Однако автобус врезался в столб, который упал на курьера.

В «Мострансавто» подчеркнули, что благодаря реакции водителя автобуса удалось избежать серьезного столкновения и травм для всех участников дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Рузском округе погиб известный тренер по велоспорту Геннадий Горунов.