«Хотел проучить»: в Ингушетии осудили гостя, который устроил поножовщину на торжестве
Суд в Ингушетии осудил мужчину, ударившего брата ножом на свадьбе за шутку
В Ингушетии завершилось судебное разбирательство по делу о нападении, произошедшем во время свадебного торжества. Как сообщают Telegram-каналы местный суд вынес приговор 47-летнему мужчине, который нанес ножевое ранение собственному брату.
Инцидент произошел на свадьбе в селе Кантышево, куда прибыли двое братьев — 47-летний Магомед и его 38-летний родственник. В разгар застолья младший из братьев в шутливой форме заметил, что старший любит проводить время в женской компании. Хотя гости восприняли эту реплику с юмором, Магомед ею серьезно обиделся и пригласил брата выйти для разговора. Во время беседы спор вышел из-под контроля, и старший брат ударил младшего ножом в ногу. На суде подсудимый пытался оправдать свои действия, заявив, что хотел лишь «проучить» родственника и не намеревался причинять тяжкого вреда. Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным, но назначил наказание в виде условного срока лишения свободы.