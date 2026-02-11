«Хотел проучить»: в Ингушетии осудили гостя, который устроил поножовщину на торжестве

Инцидент произошел на свадьбе в селе Кантышево, куда прибыли двое братьев — 47-летний Магомед и его 38-летний родственник. В разгар застолья младший из братьев в шутливой форме заметил, что старший любит проводить время в женской компании. Хотя гости восприняли эту реплику с юмором, Магомед ею серьезно обиделся и пригласил брата выйти для разговора. Во время беседы спор вышел из-под контроля, и старший брат ударил младшего ножом в ногу. На суде подсудимый пытался оправдать свои действия, заявив, что хотел лишь «проучить» родственника и не намеревался причинять тяжкого вреда. Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным, но назначил наказание в виде условного срока лишения свободы.