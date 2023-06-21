«Хозяин так ее замучил»: лошадь чуть не убила ребенка в Анапе

Лошадь чуть не убила мальчика в Анапе. Животное неслось по улице, и ребенок оказался под копытами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мальчик выжил. У него закрытый переломом носа и рассечение лобной кости. Врачи оказывают ребенку помощь. Личность владельца лошади установили сотрудники МВД. Им оказался местный житель, у которого есть все необходимые документы на животное. Правоохранители продолжают разбираться, почему лошадь осталась без присмотра и убежала.

«Что-то теперь не очень хочется на лошадях кататься»; «Видать, хозяин лошади так ее замучил, что она убежать хотела от него. Ребенку скорейшего выздоровления»; «Родители даже на отдыхе расслабиться не могут», — прокомментировали инцидент пользователи социальных сетей.

В момент происшествия восьмилетний ребенок гулял с отцом у моря. По данным журналистов, семья приехала на отпуск из Санкт-Петербурга.

Ранее мальчик чуть не потерял конечность в метро, пока никто не видел.